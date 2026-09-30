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Бернэм допускает возвращение Британии в Евросоюз

Бернэм допускает возвращение Британии в Евросоюз Бернэм допускает возвращение Британии в Евросоюз

Великобритания может остаться вне Европейского союза, но может и вернуться в объединение, если посчитает нужным население. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм в интервью радиостанции Би-би-си.

Великобритания может остаться вне Европейского союза, но может и вернуться в объединение, если посчитает нужным население. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм в интервью радиостанции Би-би-си.

"Мы можем сохранить нынешнее положение дел. Это определенно один из вариантов. Мы можем рассмотреть то, что экс-министр финансов Джордж Осборн говорил о таможенном союзе, можем изучить идею либерал-демократов о едином рынке, либо же можем пойти до конца", - отметил глава правительства.

В 2016 году перед референдумом, на котором британцы проголосовали за "развод" с Брюсселем, Бренэм выступал за сохранение членства и критиковал сторонников выхода.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За прекращение членства высказались 51,9% британцев, против - 48,1%. Королевство покинуло объединение 1 февраля 2020 года.

В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая предполагает наличие зоны свободной торговли без квот и тарифов, а также возможность посещения ЕС британскими гражданами и наоборот без визы на срок до 90 дней, сообщает ТАСС.

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Теги:
#премьер
#ес
#британия
#возвращение
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