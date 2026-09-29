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Политика

Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы

Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы

Президент России Владимир Путин представляет собой наиболее приемлемую фигуру и для Центральной Азии, и для Европы. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пресс-конференции в Берлине, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин представляет собой наиболее приемлемую фигуру и для Центральной Азии, и для Европы. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пресс-конференции в Берлине, сообщает ТАСС.

"Президент Путин как государственный деятель, как лидер России, - наиболее приемлемая политическая фигура и для Центральной Азии, включая Казахстан и, на мой взгляд, для Европы, а также для всего мира", - указал глава республики.

"Я знаю его очень хорошо, и он обладает всеми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, которые стоят перед этой страной", - отметил Токаев.

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Теги:
#россия
#путин
#токаев
#европа
#лидер
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