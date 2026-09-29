Президент России Владимир Путин представляет собой наиболее приемлемую фигуру и для Центральной Азии, и для Европы. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пресс-конференции в Берлине, сообщает ТАСС.
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Политика
Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы
29 сентября 2026 / 21:38
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин представляет собой наиболее приемлемую фигуру и для Центральной Азии, и для Европы. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пресс-конференции в Берлине, сообщает ТАСС.
"Президент Путин как государственный деятель, как лидер России, - наиболее приемлемая политическая фигура и для Центральной Азии, включая Казахстан и, на мой взгляд, для Европы, а также для всего мира", - указал глава республики.
"Я знаю его очень хорошо, и он обладает всеми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, которые стоят перед этой страной", - отметил Токаев.
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