В НАТО заявили, что альянс не угрожает России

Североатлантический альянс выступил с утверждением о том, что якобы остается только оборонным блоком и не представляет угрозы России. С соответствующим заявлением выступила представитель НАТО Алисон Харт, комментируя предупреждение Москвы о том, что РФ задействует весь арсенал своих средств в случае попытки альянса блокировать Калининград.

Североатлантический альянс выступил с утверждением о том, что якобы остается только оборонным блоком и не представляет угрозы России. С соответствующим заявлением выступила представитель НАТО Алисон Харт, комментируя предупреждение Москвы о том, что РФ задействует весь арсенал своих средств в случае попытки альянса блокировать Калининград.

"Россия направила нам предупреждение, и мы направили ответ", - отметила она. Харт сообщила, что в документе в очередной раз дублируется утверждение, что НАТО якобы является лишь "оборонным альянсом", и сказано, что якобы "никакая деятельность военного блока не несет угрозы России". В том же заявлении подчеркивается, что альянс намерен "продолжать поставлять оружие Украине" и "защищать каждый дюйм своей территории".

В понедельник посольство РФ в Брюсселе информировало о том, что направило НАТО официальное предупреждение. В миссии акцентировали внимание на том, что авантюристический и безответственный курс военного блока существенно повышает риски прямого вооруженного столкновения с РФ, и что Москва применит весь арсенал имеющихся в ее распоряжении средств в случае любых попыток НАТО изолировать Калининград от остальной территории страны, сообщает ТАСС.