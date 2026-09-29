Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за понимание его позиции по урегулированию на Украине.
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Политика
Токаев поблагодарил Россию за понимание его позиции по Украине
29 сентября 2026 / 20:14
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за понимание его позиции по урегулированию на Украине.
"Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою личную позицию на этот счет. Поскольку все мы - главы государств - выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России", - отметил он в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает ТАСС.
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