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Токаев поблагодарил Россию за понимание его позиции по Украине

Токаев поблагодарил Россию за понимание его позиции по Украине Токаев поблагодарил Россию за понимание его позиции по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за понимание его позиции по урегулированию на Украине.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за понимание его позиции по урегулированию на Украине.

"Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою личную позицию на этот счет. Поскольку все мы - главы государств - выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России", - отметил он в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#украина
#конфликт
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