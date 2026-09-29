Токаев поблагодарил Россию за понимание его позиции по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за понимание его позиции по урегулированию на Украине.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за понимание его позиции по урегулированию на Украине.

"Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою личную позицию на этот счет. Поскольку все мы - главы государств - выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России", - отметил он в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает ТАСС.