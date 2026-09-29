В России прививки от гриппа уже сделали 5,3 млн человек

В России с начала прививочной кампании против гриппа на сезон 2026-2027 годов вакцинировались около 5,3 млн человек. Соответствующее сообщение размещено в канале Роспотребнадзора в " Максе ".

В России с начала прививочной кампании против гриппа на сезон 2026-2027 годов вакцинировались около 5,3 млн человек. Соответствующее сообщение размещено в канале Роспотребнадзора в "Максе".

Отмечается, что "в субъектах РФ продолжается кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой уже привито 5,3 млн человек".

Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в период сезонного подъема заболеваемости важно активизировать информационную работу среди населения по вопросам личной профилактики гриппа и ОРВИ, сообщает ТАСС.