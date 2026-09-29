Лукашенко рассказал, что в Белоруссии относятся к Ленину с трепетом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских рассказал, что в республике с трепетом относятся к личности Владимира Ленина (Ульянова), передает агентство БелТА .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских рассказал, что в республике с трепетом относятся к личности Владимира Ленина (Ульянова), передает агентство БелТА.

Как отмечается, Лукашенко упомянул об общих страницах истории у двух стран, в частности, о советском периоде и первом руководителе СССР Владимире Ленине, в честь которого и была названа Ульяновская область.

"Я все-таки, как человек старой формации, - знаю, что было в нашей истории, - привержен тому, что руководителем нашего государства был Владимир Ильич Ульянов. И при всех недостатках, ошибках, а у Беларуси есть, к чему предъявить претензии периода его начала деятельности, тем не менее мы очень трепетно относимся к этой личности", - указал глава государства, сообщает ТАСС.