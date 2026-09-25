Лукашенко поручил в кратчайшие сроки завершить сев озимых культур

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил немедленно завершить сев озимых культур, пока позволяют погодные условия, передает агентство БелТА.

Во время посещения Логойского района Лукашенко поинтересовался, как продвигается сев озимых в Минской области. Ему доложили, что посеяно уже 70% от намеченных площадей, завершить работы планируют к 5 октября.

"Сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро - просто мгновенно", - подчеркнул глава государства.

По его словам, у аграриев с учетом погоды есть всего около недели в запасе, чтобы посевы успели дать хорошие всходы, сообщает ТАСС.