Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил немедленно завершить сев озимых культур, пока позволяют погодные условия, передает агентство БелТА.
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Экономика
Лукашенко поручил в кратчайшие сроки завершить сев озимых культур
25 сентября 2026 / 17:59
© Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил немедленно завершить сев озимых культур, пока позволяют погодные условия, передает агентство БелТА.
Во время посещения Логойского района Лукашенко поинтересовался, как продвигается сев озимых в Минской области. Ему доложили, что посеяно уже 70% от намеченных площадей, завершить работы планируют к 5 октября.
"Сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро - просто мгновенно", - подчеркнул глава государства.
По его словам, у аграриев с учетом погоды есть всего около недели в запасе, чтобы посевы успели дать хорошие всходы, сообщает ТАСС.
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