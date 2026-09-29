Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2026 / 22:58
КОТИРОВКИ
USD
29/09
84.4075
EUR
29/09
96.2499
Новости часа
Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы В НАТО заявили, что альянс не угрожает России
Москва
29 сентября 2026 / 22:58
Котировки
USD
29/09
currency
84.4075
0.0000
EUR
29/09
currency
96.2499
0.0000
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
29 сентября 2026 / 19:06
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
29 сентября 2026 / 18:42
Названы претенденты на звание \
Названы претенденты на звание "Слово года"
29 сентября 2026 / 14:28
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Иранский кризис / Иранский кризис
Безопасность

В Иране пообещали выплаты за поимку военных США

В Иране пообещали выплаты за поимку военных США В Иране пообещали выплаты за поимку военных США

Армия Ирана пообещала вознаграждение иранским женщинам в размере порядка $40 тыс., если те смогут захватить в плен военнослужащего ВС США в случае наземного вторжения. С таким заявлением выступил представитель армии Ирана генерал Мохаммад Акраминия, передает телеканал SNN.

Армия Ирана пообещала вознаграждение иранским женщинам в размере порядка $40 тыс., если те смогут захватить в плен военнослужащего ВС США в случае наземного вторжения. С таким заявлением выступил представитель армии Ирана генерал Мохаммад Акраминия, передает телеканал SNN.

"Каждый иранец, который предоставит тело или возьмет в плен американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (около $20 тыс.), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше", - сказал Акраминия.

По его словам, Тегеран готов также рассмотреть возможность денежного вознаграждения и гражданам других стран региона за аналогичные действия, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#сша
#военные
#выплаты
#иран
#жители
#плен
Также по теме:
29.09.2026 20:59
Трамп заявил, что война США против Ирана закончится "очень скоро"
29.09.2026 13:45
В Иране сообщили о постоянной разработке нового оружия
28.09.2026 21:18
Al Hadath: Иран согласился поставить на паузу обогащение урана
25.09.2026 16:45
Пезешкиан: верховный лидер Ирана в полной мере руководит государством
25.09.2026 12:58
Колумбия объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном
22.09.2026 21:17
Трамп пригрозил Ирану "быстрым уничтожением" при отсутствии сделки
22.09.2026 14:30
Kyodo назвало условия открытия Ираном движения по Ормузскому проливу
17.09.2026 21:38
Трамп: конфликт с Ираном вступает в переломную фазу 
17.09.2026 12:30
Трамп рассчитывает, что война США с Ираном движется к завершению
16.09.2026 11:39
Иран и Оман согласовали план открытия Ормузского пролива
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
Названы претенденты на звание \
Названы претенденты на звание "Слово года"
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:38
Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы
21:20
В НАТО заявили, что альянс не угрожает России
20:59
Трамп заявил, что война США против Ирана закончится "очень скоро"
20:45
Медведев: политики в ЕС делают все, чтобы втянуть свои страны в конфликт с Россией
20:31
BFMTV: старшеклассники в более чем 200 школах Франции вышли на протесты
20:14
Токаев поблагодарил Россию за понимание его позиции по Украине
19:58
В России определили значение индекса "сельди под шубой"
19:45
Ушаков оценил возможность встречи лидеров России, США и Китая
19:33
Порядка 90% опрошенных жителей ФРГ недовольны работой Мерца
19:14
Кобылкин избран руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО