В Иране пообещали выплаты за поимку военных США

Армия Ирана пообещала вознаграждение иранским женщинам в размере порядка $40 тыс., если те смогут захватить в плен военнослужащего ВС США в случае наземного вторжения. С таким заявлением выступил представитель армии Ирана генерал Мохаммад Акраминия, передает телеканал SNN.
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© AP Photo/ Vahid Salemi/ТАСС
Армия Ирана пообещала вознаграждение иранским женщинам в размере порядка $40 тыс., если те смогут захватить в плен военнослужащего ВС США в случае наземного вторжения. С таким заявлением выступил представитель армии Ирана генерал Мохаммад Акраминия, передает телеканал SNN.
"Каждый иранец, который предоставит тело или возьмет в плен американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (около $20 тыс.), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше", - сказал Акраминия.
По его словам, Тегеран готов также рассмотреть возможность денежного вознаграждения и гражданам других стран региона за аналогичные действия, сообщает ТАСС.
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