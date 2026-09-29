В Иране пообещали выплаты за поимку военных США

Армия Ирана пообещала вознаграждение иранским женщинам в размере порядка $40 тыс., если те смогут захватить в плен военнослужащего ВС США в случае наземного вторжения. С таким заявлением выступил представитель армии Ирана генерал Мохаммад Акраминия, передает телеканал SNN .

Армия Ирана пообещала вознаграждение иранским женщинам в размере порядка $40 тыс., если те смогут захватить в плен военнослужащего ВС США в случае наземного вторжения. С таким заявлением выступил представитель армии Ирана генерал Мохаммад Акраминия, передает телеканал SNN.

"Каждый иранец, который предоставит тело или возьмет в плен американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (около $20 тыс.), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше", - сказал Акраминия.

По его словам, Тегеран готов также рассмотреть возможность денежного вознаграждения и гражданам других стран региона за аналогичные действия, сообщает ТАСС.