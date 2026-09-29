Порядка 90% опрошенных жителей ФРГ недовольны работой Мерца

Подавляющее большинство граждан ФРГ - 87% - недовольно работой канцлера Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного соцслужбой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV .

Подавляющее большинство граждан ФРГ - 87% - недовольно работой канцлера Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного соцслужбой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

Как отмечается, лишь 11% заявили, что положительно оценивают деятельность главы германского кабмина. Остальные не определились с ответом на этот счет.

Вместе с тем среди сторонников блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) работой Мерца недовольны 59% опрошенных, это на 3 процентных пункта больше, чем неделей ранее. Доля тех, кто среди сторонников консерваторов положительно оценивает деятельность канцлера, уменьшилась за неделю с 44% до 39%.

Опрос проводился с 22 по 28 сентября среди 2 501 респондента, сообщает ТАСС.