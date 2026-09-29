В России стоимость порции салата "сельдь под шубой" в августе текущего года составила 221 рубль. Такой оценкой поделился Рыбный союз.

В России стоимость порции салата "сельдь под шубой" в августе текущего года составила 221 рубль. Такой оценкой поделился Рыбный союз.

"Рыбный союз начал рассчитывать среднюю стоимость порции классического салата на 4 человек на основе средних потребительских цен. С учетом данных Росстата за август 2026 года, индекс "сельди под шубой" составил 221 руб.", - следует из сообщения.

Таким образом, за год классический салат вырос в цене на 4%, вместе с тем за месяц он подешевел на 2% из-за сезонного фактора, уточнили в союзе.

Как отмечается, в расчет вошли: филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез, сообщает ТАСС.