В России стоимость порции салата "сельдь под шубой" в августе текущего года составила 221 рубль. Такой оценкой поделился Рыбный союз.
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В России определили значение индекса "сельди под шубой"
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© izikMD/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
В России стоимость порции салата "сельдь под шубой" в августе текущего года составила 221 рубль. Такой оценкой поделился Рыбный союз.
"Рыбный союз начал рассчитывать среднюю стоимость порции классического салата на 4 человек на основе средних потребительских цен. С учетом данных Росстата за август 2026 года, индекс "сельди под шубой" составил 221 руб.", - следует из сообщения.
Таким образом, за год классический салат вырос в цене на 4%, вместе с тем за месяц он подешевел на 2% из-за сезонного фактора, уточнили в союзе.
Как отмечается, в расчет вошли: филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез, сообщает ТАСС.
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