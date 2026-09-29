Современные недальновидные европейские лидеры - не в пример бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, который мог бы сегодня отметить 90-летие - делают все, чтобы втянуть свои страны в войну с Россией. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Современные недальновидные европейские лидеры - не в пример бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, который мог бы сегодня отметить 90-летие - делают все, чтобы втянуть свои страны в войну с Россией. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Возможно, он не был ангелом. Но он хотел для своей Италии лучшего и понимал место России в мире. С его смертью завершилась эпоха сильных европейских политиков", - указал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале, говоря о Берлускони.

Теперь же "на их место пришли недальновидные злобные русофобы, которые делают все возможное, чтобы бросить Европу в войну с Россией", подчеркнул он. "И шансы втягивания мира в новый конфликт - самые высокие с 1945 года", - добавил зампред СБ РФ, сообщает ТАСС.