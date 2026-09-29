BFMTV: старшеклассники в более чем 200 школах Франции вышли на протесты

В более чем 200 школах по всей Франции старшеклассники вышли на демонстрации, передает телеканал BFMTV.

В более чем 200 школах по всей Франции старшеклассники вышли на демонстрации, передает телеканал BFMTV.

Сообщается, что работа некоторых учебных заведений была частично парализована. По информации министерства национального образования, в 40 учебных заведениях занятия полностью приостановлены. Протестные акции преимущественно проходят в парижском регионе Иль-де-Франс, в Гренобле, Лилле, Ницце и Лионе. Всего в стране порядка 2,4 тыс. старших школ.

Накануне протесты прошли в 180 лицеях, из них 15 подверглись актам вандализма. Были задержаны 164 человека.

Старшеклассники во Франции выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В ряде случаев протесты перерастают в беспорядки, сообщает ТАСС.