Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2026 / 22:58
КОТИРОВКИ
USD
29/09
84.4075
EUR
29/09
96.2499
Новости часа
Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы В НАТО заявили, что альянс не угрожает России
Москва
29 сентября 2026 / 22:58
Котировки
USD
29/09
currency
84.4075
0.0000
EUR
29/09
currency
96.2499
0.0000
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
29 сентября 2026 / 19:06
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
29 сентября 2026 / 18:42
Названы претенденты на звание \
Названы претенденты на звание "Слово года"
29 сентября 2026 / 14:28
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Многополярный мир / Многополярный мир
Политика

Ушаков оценил возможность встречи лидеров России, США и Китая

Ушаков оценил возможность встречи лидеров России, США и Китая Ушаков оценил возможность встречи лидеров России, США и Китая

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что председатель КНР Си Цзиньпин в качестве хозяина предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках этого мероприятия, сообщает ТАСС.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что председатель КНР Си Цзиньпин в качестве хозяина предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках этого мероприятия, сообщает ТАСС.

"Если там будет находиться президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия - председатель Си Цзиньпин, вероятнее всего, предпримет какие-то шаги по возможной организации трехсторонней встречи", - отметил он при общении с корреспондентом "Вестей" Павлом Зарубиным.

  • new_top
Теги:
#трамп
#путин
#встреча
#си цзиньпин
#ушаков
Также по теме:
28.09.2026 18:45
Президент РФ освободил Козлова от обязанностей посла в Саудовской Аравии
25.09.2026 12:45
В Аргентине вырос уровень бедности
25.09.2026 10:37
Несколько делегаций покинули зал ГА ООН во время выступления Нетаньяху
24.09.2026 16:32
Президент Аргентины охарактеризовал ООН как кормушку для паразитов
24.09.2026 11:41
Президент Кении призвал предоставить Африке права постоянного члена СБ ООН
24.09.2026 11:23
Австралия внесла в санкционные перечни "Орленок" и "Артек"
24.09.2026 10:37
Зеленский выступил в почти пустом зале на ГА ООН
23.09.2026 16:31
Президент Науру объявил о выходе страны из МУС
23.09.2026 13:27
Лавров прилетел в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генассамблеи ООН
22.09.2026 20:58
Лула да Силва заявил, что ООН не справляется с недопущением войн
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
Названы претенденты на звание \
Названы претенденты на звание "Слово года"
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:38
Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы
21:20
В НАТО заявили, что альянс не угрожает России
20:59
Трамп заявил, что война США против Ирана закончится "очень скоро"
20:45
Медведев: политики в ЕС делают все, чтобы втянуть свои страны в конфликт с Россией
20:31
BFMTV: старшеклассники в более чем 200 школах Франции вышли на протесты
20:14
Токаев поблагодарил Россию за понимание его позиции по Украине
19:58
В России определили значение индекса "сельди под шубой"
19:45
Ушаков оценил возможность встречи лидеров России, США и Китая
19:33
Порядка 90% опрошенных жителей ФРГ недовольны работой Мерца
19:14
Кобылкин избран руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО