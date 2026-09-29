Ушаков оценил возможность встречи лидеров России, США и Китая

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что председатель КНР Си Цзиньпин в качестве хозяина предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках этого мероприятия, сообщает ТАСС .

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что председатель КНР Си Цзиньпин в качестве хозяина предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках этого мероприятия, сообщает ТАСС.

"Если там будет находиться президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия - председатель Си Цзиньпин, вероятнее всего, предпримет какие-то шаги по возможной организации трехсторонней встречи", - отметил он при общении с корреспондентом "Вестей" Павлом Зарубиным.