Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что председатель КНР Си Цзиньпин в качестве хозяина предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках этого мероприятия, сообщает ТАСС.
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Ушаков оценил возможность встречи лидеров России, США и Китая
29 сентября 2026 / 19:45
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что председатель КНР Си Цзиньпин в качестве хозяина предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках этого мероприятия, сообщает ТАСС.
"Если там будет находиться президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия - председатель Си Цзиньпин, вероятнее всего, предпримет какие-то шаги по возможной организации трехсторонней встречи", - отметил он при общении с корреспондентом "Вестей" Павлом Зарубиным.
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