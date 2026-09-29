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Безопасность

Трамп заявил, что война США против Ирана закончится "очень скоро"

Трамп заявил, что война США против Ирана закончится "очень скоро" Трамп заявил, что война США против Ирана закончится "очень скоро"

Американский президент Дональд Трамп считает, что война Соединенных Штатов против Ирана завершится "очень скоро". Об этом он заявил, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной технологиям в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Американский президент Дональд Трамп считает, что война Соединенных Штатов против Ирана завершится "очень скоро". Об этом он заявил, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной технологиям в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

"Иран никогда не получит ядерное оружие. Дела у них идут очень плохо. Очень скоро это закончится", - сказал глава Белого дома, отметив, что вслед за урегулированием конфликта с Тегераном "цены на нефть начнут снижаться".

Кроме того, Трамп высказал мнение, что война против Ирана войдет в историю как "одна из самых важных вещей", сделанных при его администрации. "В сущности, это и есть одна из самых важных вещей", - подчеркнул он.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий немедленное прекращение боевых действий. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по территории исламской республики, обвинив ее в нарушении достигнутых договоренностей, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#трамп
#иран
#война
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