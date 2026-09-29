Американский президент Дональд Трамп считает, что война Соединенных Штатов против Ирана завершится "очень скоро". Об этом он заявил, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной технологиям в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Американский президент Дональд Трамп считает, что война Соединенных Штатов против Ирана завершится "очень скоро". Об этом он заявил, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной технологиям в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

"Иран никогда не получит ядерное оружие. Дела у них идут очень плохо. Очень скоро это закончится", - сказал глава Белого дома, отметив, что вслед за урегулированием конфликта с Тегераном "цены на нефть начнут снижаться".

Кроме того, Трамп высказал мнение, что война против Ирана войдет в историю как "одна из самых важных вещей", сделанных при его администрации. "В сущности, это и есть одна из самых важных вещей", - подчеркнул он.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий немедленное прекращение боевых действий. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по территории исламской республики, обвинив ее в нарушении достигнутых договоренностей, сообщает ТАСС.