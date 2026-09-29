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На "Госуслугах" стал доступен сервис для подготовки брачного договора

На "Госуслугах" стал доступен сервис для подготовки брачного договора На "Госуслугах" стал доступен сервис для подготовки брачного договора

На портале госуслуг стал доступен сервис для подготовки брачного договора. Об этом информировали в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

На портале госуслуг стал доступен сервис для подготовки брачного договора. Об этом информировали в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Как отмечается, новая опция позволяет заранее подготовить проект этого документа онлайн, чтобы в затем только заверить его у нотариуса. Брачный договор устанавливает и регулирует имущественные права и обязанности в браке и в случае развода.

Услугой можно воспользоваться в рамках спецсервиса "Обращение к нотариусу". Новый входящий в него сервис доступен на странице "Заключение брачного договора", сообщает ТАСС.

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Теги:
#госуслуги
#сервис
#брачный договор
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