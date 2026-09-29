На портале госуслуг стал доступен сервис для подготовки брачного договора. Об этом информировали в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
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Общество
На "Госуслугах" стал доступен сервис для подготовки брачного договора
29 сентября 2026 / 17:45
© Михаил Терещенко/ ТАСС
На портале госуслуг стал доступен сервис для подготовки брачного договора. Об этом информировали в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Как отмечается, новая опция позволяет заранее подготовить проект этого документа онлайн, чтобы в затем только заверить его у нотариуса. Брачный договор устанавливает и регулирует имущественные права и обязанности в браке и в случае развода.
Услугой можно воспользоваться в рамках спецсервиса "Обращение к нотариусу". Новый входящий в него сервис доступен на странице "Заключение брачного договора", сообщает ТАСС.
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