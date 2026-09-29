ABC News: в штате Теннесси впервые за 200 лет намерены казнить женщину

Судебные власти американского штата Теннеси постановили привести в исполнение смертный приговор в отношении женщины, лишившей жизни свою сокурсницу по колледжу более 30 лет назад, передает телеканал ABC News .

Судебные власти американского штата Теннеси постановили привести в исполнение смертный приговор в отношении женщины, лишившей жизни свою сокурсницу по колледжу более 30 лет назад, передает телеканал ABC News.

Как отмечается, это станет первым случаем казни женщины в штате с 1820 года. С 1976 года в США были казнены 18 женщин, это составляет около 1% от общего числа казней.

По данным телеканала, на момент совершения преступления в 1995 году осужденной Кристе Пайк было 18 лет. Она и ее партнер были признаны виновными в убийстве своей сокурсницы 19-летней Коллин Слеммер. Согласно материалам обвинения, Пайк считала, что Слеммер претендует на ее молодого человека, заманила ее в уединенное место, где вместе с ним подвергла пыткам и убила. При этом на теле жертвы был вырезан сатанинский символ.

Пайк не отрицает своей вины, но ее защита полагает, что "смертная казнь - неподходящая мера наказания за преступление, совершенное подростком, страдавшим от психического заболевания и пережившим в раннем возрасте жестокое сексуальное насилие". Исполнение приговора запланировано на 30 сентября, сообщает ТАСС.