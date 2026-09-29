Зюганова избрали руководителем фракции КПРФ в Госдуме

Лидера ЦК КПРФ Геннадия Зюганова единогласно избрали руководителем фракции партии в Госдуме в новом созыве. Об этом сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин в беседе с ТАСС .

Лидера ЦК КПРФ Геннадия Зюганова единогласно избрали руководителем фракции партии в Госдуме в новом созыве. Об этом сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин в беседе с ТАСС.

"По итогам заседания фракции КПРФ в ГД руководителем фракции избран Зюганов Г. А. Первым заместителем руководителя фракции КПРФ - Коломейцев Н. В. На пост первого зампреда Госдумы выдвинута кандидатура Мельникова И. И. Все решения приняты единогласно", - указал собеседник агентства.

Депутат также отметил, что КПРФ определилась с кандидатами в руководители комитетов, которые рассчитывает возглавить партия.