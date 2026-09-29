В Амурской области потерпел крушение самолет Ту-95

Самолет Ту-95 в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился в Амурской области, шесть членов экипажа погибли. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Самолет Ту-95 в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился в Амурской области, шесть членов экипажа погибли. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Во вторник, 29 сентября, в Амурской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95. Машина упала в безлюдной местности. Предварительно, шесть членов экипажа погибли, один пострадал и эвакуирован в медучреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ту-95 выполнял полет без боекомплекта. К месту катастрофы направляется комиссия ВКС РФ.