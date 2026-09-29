Самолет Ту-95 в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился в Амурской области, шесть членов экипажа погибли. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
29 сентября 2026 / 19:06
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
29 сентября 2026 / 18:42
Названы претенденты на звание "Слово года"
29 сентября 2026 / 14:28
Общество
В Амурской области потерпел крушение самолет Ту-95
29 сентября 2026 / 16:30
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Самолет Ту-95 в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился в Амурской области, шесть членов экипажа погибли. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Во вторник, 29 сентября, в Амурской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95. Машина упала в безлюдной местности. Предварительно, шесть членов экипажа погибли, один пострадал и эвакуирован в медучреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Ту-95 выполнял полет без боекомплекта. К месту катастрофы направляется комиссия ВКС РФ.
Теги:
Также по теме:
29.09.2026 12:13В Венгрии задержаны два экс-министра по обвинению в коррупции
28.09.2026 16:57Jakarta Post: число жертв крушения парома в Индонезии возросло до 66
28.09.2026 12:30Маньяк Гаськов приговорен к пожизненному заключению
25.09.2026 13:45Найдены тела всех 14 погибших на Каспии военных
24.09.2026 19:45Токаев объявил общенациональный траур в связи с гибелью военных
24.09.2026 18:59Скончался один из пятерых раненных украинцем в Польше
24.09.2026 13:46В Казахстане девять военных погибли в ходе учений на Каспии
23.09.2026 21:58ТАСС: Сергей Соседов умер в результате несчастного случая
22.09.2026 15:58Глава СК РФ потребовал доклад по делу о пожаре в Стерлитамаке
Актуально