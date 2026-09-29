Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2026 / 22:56
КОТИРОВКИ
USD
29/09
84.4075
EUR
29/09
96.2499
Новости часа
Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы В НАТО заявили, что альянс не угрожает России
Москва
29 сентября 2026 / 22:56
Котировки
USD
29/09
currency
84.4075
0.0000
EUR
29/09
currency
96.2499
0.0000
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
29 сентября 2026 / 19:06
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
29 сентября 2026 / 18:42
Названы претенденты на звание \
Названы претенденты на звание "Слово года"
29 сентября 2026 / 14:28
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество

В Амурской области потерпел крушение самолет Ту-95

В Амурской области потерпел крушение самолет Ту-95 В Амурской области потерпел крушение самолет Ту-95

Самолет Ту-95 в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился в Амурской области, шесть членов экипажа погибли. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Самолет Ту-95 в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился в Амурской области, шесть членов экипажа погибли. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Во вторник, 29 сентября, в Амурской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95. Машина упала в безлюдной местности. Предварительно, шесть членов экипажа погибли, один пострадал и эвакуирован в медучреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ту-95 выполнял полет без боекомплекта. К месту катастрофы направляется комиссия ВКС РФ.

  • new_top
Теги:
#крушение
#амурская область
#ту-95
Также по теме:
29.09.2026 16:59
ABC News: в штате Теннесси впервые за 200 лет намерены казнить женщину
29.09.2026 12:13
В Венгрии задержаны два экс-министра по обвинению в коррупции
28.09.2026 16:57
Jakarta Post: число жертв крушения парома в Индонезии возросло до 66
28.09.2026 12:30
Маньяк Гаськов приговорен к пожизненному заключению
25.09.2026 13:45
Найдены тела всех 14 погибших на Каспии военных
24.09.2026 19:45
Токаев объявил общенациональный траур в связи с гибелью военных
24.09.2026 18:59
Скончался один из пятерых раненных украинцем в Польше
24.09.2026 13:46
В Казахстане девять военных погибли в ходе учений на Каспии
23.09.2026 21:58
ТАСС: Сергей Соседов умер в результате несчастного случая
22.09.2026 15:58
Глава СК РФ потребовал доклад по делу о пожаре в Стерлитамаке
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
Названы претенденты на звание \
Названы претенденты на звание "Слово года"
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:38
Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы
21:20
В НАТО заявили, что альянс не угрожает России
20:59
Трамп заявил, что война США против Ирана закончится "очень скоро"
20:45
Медведев: политики в ЕС делают все, чтобы втянуть свои страны в конфликт с Россией
20:31
BFMTV: старшеклассники в более чем 200 школах Франции вышли на протесты
20:14
Токаев поблагодарил Россию за понимание его позиции по Украине
19:58
В России определили значение индекса "сельди под шубой"
19:45
Ушаков оценил возможность встречи лидеров России, США и Китая
19:33
Порядка 90% опрошенных жителей ФРГ недовольны работой Мерца
19:14
Кобылкин избран руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО