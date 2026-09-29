Рютте в свете ЧП на военных заводах призвал НАТО нарастить оборонные расходы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свете череды ЧП на военных предприятиях в Европе призвал страны военного блока соблюдать спокойствие и по примеру Литвы нарастить оборонные расходы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свете череды ЧП на военных предприятиях в Европе призвал страны военного блока соблюдать спокойствие и по примеру Литвы нарастить оборонные расходы.

"Соблюдайте спокойствие и продолжайте еще больше инвестировать в оборону, как это делает Литва, которая в 2026 году потратит на военные нужды 5,38% ВВП", - отметил он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом. Так Рютте ответил на вопрос об обеспокоенности европейских политиков участившимися ЧП на оборонных предприятиях.

В последние месяцы на нескольких военных предприятиях в Европе, в частности в Болгарии, Словакии, Италии и Польше, произошли взрывы или пожары.

Вместе с тем генсек призвал государства НАТО "не стесняться" обвинять Россию в происшествиях на своей территории, сообщает ТАСС.