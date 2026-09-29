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Экономика

Президент РФ расширил ограничения на вывоз наличных из страны

Президент РФ расширил ограничения на вывоз наличных из страны Президент РФ расширил ограничения на вывоз наличных из страны

Президент России Владимир Путин своим указом запретил вывоз наличных рублей свыше 1 млн в страны  Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин своим указом запретил вывоз наличных рублей свыше 1 млн в страны  Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

При этом исключениями, являются случаи вывоза наличных рублей через воздушные пункты пропуска через госграницу РФ в международных аэропортах при наличии банковских выписок, заверенных в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждающие снятие валюты РФ с банковских счетов, вкладов физлиц, юрлиц и ИП.

Вместе с тем исключения действуют в случае вывоза наличных рублей юрлицами в рамках международных перевозок, при которых пункт отправления и пункт назначения расположены за пределами РФ, при условии подтверждения факта ввоза такой валюты в РФ.

Подчеркивается, что в случае нарушения запрета наличная валюта РФ, вывозимая из РФ, подлежит изъятию у физических лиц в размере, превышающем 1 млн рублей, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в полном размере, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#путин
#ограничения
#вывоз
#наличные
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