Президент РФ расширил ограничения на вывоз наличных из страны

Президент России Владимир Путин своим указом запретил вывоз наличных рублей свыше 1 млн в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин своим указом запретил вывоз наличных рублей свыше 1 млн в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

При этом исключениями, являются случаи вывоза наличных рублей через воздушные пункты пропуска через госграницу РФ в международных аэропортах при наличии банковских выписок, заверенных в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждающие снятие валюты РФ с банковских счетов, вкладов физлиц, юрлиц и ИП.

Вместе с тем исключения действуют в случае вывоза наличных рублей юрлицами в рамках международных перевозок, при которых пункт отправления и пункт назначения расположены за пределами РФ, при условии подтверждения факта ввоза такой валюты в РФ.

Подчеркивается, что в случае нарушения запрета наличная валюта РФ, вывозимая из РФ, подлежит изъятию у физических лиц в размере, превышающем 1 млн рублей, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в полном размере, сообщает ТАСС.