Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 сентября снижается, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует снижение после роста в начале торгов.

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 сентября снижается, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует снижение после роста в начале торгов.

По состоянию на 09:00 мск индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,43% и торговались на уровне 2 244,56 и 837,7 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи рос на 0,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,595 рубля.

На 09:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 242,28 пункта (-0,53%), индекс РТС составлял 836,85 пункта (-0,53%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению на 0,7 копейки и составлял 12,583 рубля.