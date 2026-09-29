Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 сентября снижается, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует снижение после роста в начале торгов.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
29 сентября 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 сентября снижается, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует снижение после роста в начале торгов.
По состоянию на 09:00 мск индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,43% и торговались на уровне 2 244,56 и 837,7 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи рос на 0,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,595 рубля.
На 09:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 242,28 пункта (-0,53%), индекс РТС составлял 836,85 пункта (-0,53%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению на 0,7 копейки и составлял 12,583 рубля.
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