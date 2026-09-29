Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2026 / 13:43
КОТИРОВКИ
USD
29/09
84.4075
EUR
29/09
96.2499
Новости часа
В Венгрии задержаны два экс-министра по обвинению в коррупции Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Москва
29 сентября 2026 / 13:43
Котировки
USD
29/09
currency
84.4075
0.0000
EUR
29/09
currency
96.2499
0.0000
Правительство Японии призывает обсудить тему ядерного статуса страны
Правительство Японии призывает обсудить тему ядерного статуса страны
28 сентября 2026 / 20:48
Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение
Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение
28 сентября 2026 / 19:57
Диалог с ФРГ сейчас маловероятен. Мнение
Диалог с ФРГ сейчас маловероятен. Мнение
28 сентября 2026 / 19:31
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика

Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 сентября снижается, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует снижение после роста в начале торгов.

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 сентября снижается, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует снижение после роста в начале торгов.

По состоянию на 09:00 мск индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,43% и торговались на уровне 2 244,56 и 837,7 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи рос на 0,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,595 рубля.

На 09:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 242,28 пункта (-0,53%), индекс РТС составлял 836,85 пункта (-0,53%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению на 0,7 копейки и составлял 12,583 рубля.

  • new_top
Теги:
#россия
#снижение
#рынок акций
#торги
Также по теме:
28.09.2026 19:45
Цена золота впервые с 4 августа опустилась ниже $4 150
28.09.2026 11:59
Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов
25.09.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
24.09.2026 21:37
Кабмин одобрил проект бюджета на следующую трехлетку
24.09.2026 20:14
Силуанов анонсировал увеличение МРОТ в 2027 году
24.09.2026 16:59
Глава ВТБ назвал главного врага экономики
24.09.2026 15:29
Силуанов: проект бюджета гарантирует выполнение всех обязательств государства
24.09.2026 12:59
Стоимость нефти Brent поднялась выше $106
24.09.2026 12:32
США и Китай условились о продлении торгового перемирия
24.09.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
Правительство Японии призывает обсудить тему ядерного статуса страны
Правительство Японии призывает обсудить тему ядерного статуса страны
Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение
Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение
Диалог с ФРГ сейчас маловероятен. Мнение
Диалог с ФРГ сейчас маловероятен. Мнение
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
12:13
В Венгрии задержаны два экс-министра по обвинению в коррупции
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:42
Отопление в дома Москвы могут подать на первой неделе октября
11:19
Российское посольство предупредило Лондон о последствиях плана по блокаде Калининграда
10:57
Папа Римский призвал Россию и Украину к диалогу
10:39
Президент установил штатную численность российских ВС
10:21
Медведев: попытки сорвать выборы получили обратный эффект
21:57
Путин отметил, что Жириновского не хватает
21:41
Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 по десятибалльной шкале
21:18
Al Hadath: Иран согласился поставить на паузу обогащение урана
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО