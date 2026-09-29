В Венгрии задержаны два экс-министра по обвинению в коррупции

В Будапеште по подозрению в коррупции задержаны два бывших венгерских министра, входившие в правительство Виктора Орбана. Экс-руководитель министерства культуры и инноваций Балаж Ханко и экс-глава министерства национального развития Миклош Шестак были взяты под стражу.

В Будапеште по подозрению в коррупции задержаны два бывших венгерских министра, входившие в правительство Виктора Орбана. Экс-руководитель министерства культуры и инноваций Балаж Ханко и экс-глава министерства национального развития Миклош Шестак были взяты под стражу.

"Два бывших министра оказались в руках властей - таков итог первого дня операции "Чистилище", - указал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Эту операцию нынешний кабмин анонсировал еще в июне. С тех пор в Венгрии инициировано расследование ряда крупных дел, связанных с госзакупками и расходованием бюджетных средств, нанесших государству ущерб на миллионы евро.

Одно из них касается предоставления грантов за счет Национального культурного фонда, которым руководил Ханко. Другое дело открыто по подозрению в даче взяток должностным лицам при закупке автобусов для госкомпании Volan, его основным фигурантом выступает Шестак. Оба они отвергли обвинения, отметив, что им нечего скрывать, сообщает ТАСС.