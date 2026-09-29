Вводимое в работающих на территории России западных компаниях временное управление не нацелено на смену собственника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
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Политика
В Кремле объяснили введение временного управления в западных компаниях
29 сентября 2026 / 15:14
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Вводимое в работающих на территории России западных компаниях временное управление не нацелено на смену собственника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам представителя Кремля, соответствующие указы главы российского государства "никоим образом не направлены на смену собственника".
"Речь идет о введении внешнего управления", - отметил он, сообщает ТАСС.
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