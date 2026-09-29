В Кремле объяснили введение временного управления в западных компаниях

Вводимое в работающих на территории России западных компаниях временное управление не нацелено на смену собственника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Вводимое в работающих на территории России западных компаниях временное управление не нацелено на смену собственника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, соответствующие указы главы российского государства "никоим образом не направлены на смену собственника".

"Речь идет о введении внешнего управления", - отметил он, сообщает ТАСС.