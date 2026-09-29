Россия не будет игнорировать планы по блокаде Калининграда, и Британия не должна испытывать иллюзий на этот счет. Об этом сказано в комментарии посольства РФ в Соединенном Королевстве, размещенном в Telegram-канале .

Россия не будет игнорировать планы по блокаде Калининграда, и Британия не должна испытывать иллюзий на этот счет. Об этом сказано в комментарии посольства РФ в Соединенном Королевстве, размещенном в Telegram-канале.

"Наше внимание привлекла публикация в газете The i Paper о Калининграде, в которой, помимо прочего, обсуждается возможность блокады региона силами НАТО или "непризнания российского суверенитета", - указали в диппредставительстве, затронув также этот сюжет в эфире телеканала Sky News.

"Те, кто выступает за планы по блокаде Калининграда или нанесению по нему удара, не должны питать иллюзий в отношении последствий. Любые военные действия Лондона или НАТО против российской территории повлекут за собой ответ с применением всех имеющихся в распоряжении России средств, включая ядерное оружие", - акцентировали в посольстве, сообщает ТАСС.