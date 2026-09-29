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Сборная России по футболу победила в товарищеском матче с Ираном

Сборная России по футболу победила в товарищеском матче с Ираном Сборная России по футболу победила в товарищеском матче с Ираном

Сборная России по футболу со счетом 2:0 выиграла у команды Ирана в товарищеском матче. Игра состоялась в Казани в присутствии 34 362 зрителей.

Сборная России по футболу со счетом 2:0 выиграла у команды Ирана в товарищеском матче. Игра состоялась в Казани в присутствии 34 362 зрителей.

Оба гола забил Александр Головин (21-я и 36-я минуты).

Сборные России и Ирана провели пятый матч в истории. Результат встречи пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), иранцы в нем находятся на 23-й строчке, россияне - на 36-й.

Ожидается, что сборная России 3 октября в Екатеринбурге сыграет с командой Намибии, а 6 октября встретится с нигерийцами в Нижнем Новгороде.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
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