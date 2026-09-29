Сборная России по футболу со счетом 2:0 выиграла у команды Ирана в товарищеском матче. Игра состоялась в Казани в присутствии 34 362 зрителей.
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
29 сентября 2026 / 19:06
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
29 сентября 2026 / 18:42
Названы претенденты на звание "Слово года"
29 сентября 2026 / 14:28
Спорт
Сборная России по футболу победила в товарищеском матче с Ираном
29 сентября 2026 / 21:59
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Сборная России по футболу со счетом 2:0 выиграла у команды Ирана в товарищеском матче. Игра состоялась в Казани в присутствии 34 362 зрителей.
Оба гола забил Александр Головин (21-я и 36-я минуты).
Сборные России и Ирана провели пятый матч в истории. Результат встречи пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), иранцы в нем находятся на 23-й строчке, россияне - на 36-й.
Ожидается, что сборная России 3 октября в Екатеринбурге сыграет с командой Намибии, а 6 октября встретится с нигерийцами в Нижнем Новгороде.
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года, сообщает ТАСС.
Также по теме:
28.09.2026 15:17Российским победителям ЧЕ-2026 по боксу выплатят по 2,5 млн рублей
28.09.2026 14:30Песков рассчитывает на возвращение российских шахматистов в FIDE
25.09.2026 21:40Российские боксеры победили в медальном зачете чемпионата Европы
24.09.2026 16:15На юношеских Олимпийских играх выступят тринадцать россиян
18.09.2026 12:59Международная федерация хоккея на траве допустила россиян до турниров без ограничений
17.09.2026 16:15Скончался олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
Актуально