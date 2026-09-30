США вывели из Ирака последние контингенты своих войск

США официально завершили военную операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, начатую в 2014 году для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ), и вывели последние воинские контингенты, находящиеся там с 2003 года.

США официально завершили военную операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, начатую в 2014 году для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ), и вывели последние воинские контингенты, находящиеся там с 2003 года.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, «упорядоченный вывод сил и техники коалиции с авиабазы Эрбиль знаменует собой успешное завершение военной миссии, в ходе которой ИГ ("Исламское государство", террористическая и запрещенная в РФ организация) было разгромлено в Ираке». Пентагон ожидает, что силы безопасности Ирака — включая Иракский Курдистан — теперь возьмут на себя «ведущую роль в дальнейшем обеспечении безопасности страны» и «подавлении остатков террористической группировки». США будут оказывать помощь, готовя кадры и делясь разведданными.

Операция была начата для борьбы с ИГИЛ, которая развернулась на территории Ирака в результате разгрома коалицией во главе с США режима Саддама Хусена и воцарившегося там фактического безвластия на части территории страны.

США начали войну против Ирака в 2003 года под фальшивым поводом пресечения разработок бактериологического оружия. Армия Ирака была разбита, его лидер казнен. Однако свидетельств разработки ОМП в стране так и не нашли.

По оценке фирмы Opinion Research Business в августе 2007 года, жертвами войны стали от 733 158 до 1 446 063 мирных иракцев. В январе 2008 года эти цифры были скорректированы на основании дополнительных данных и составляли от 946 000 до 1 120 000. По данным министерств обороны США и Великобритании, а также независимого интернет-сайта iCasualties.org, боевые и небоевые потери коалиции составили 4804 военнослужащих погибшими.