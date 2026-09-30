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Безопасность

США вывели из Ирака последние контингенты своих войск

США вывели из Ирака последние контингенты своих войск США вывели из Ирака последние контингенты своих войск

США официально завершили военную операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, начатую в 2014 году для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ), и вывели последние воинские контингенты, находящиеся там с 2003 года.

США официально завершили военную операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, начатую в 2014 году для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ), и вывели последние воинские контингенты, находящиеся там с 2003 года.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, «упорядоченный вывод сил и техники коалиции с авиабазы Эрбиль знаменует собой успешное завершение военной миссии, в ходе которой ИГ ("Исламское государство", террористическая и запрещенная в РФ организация) было разгромлено в Ираке». Пентагон ожидает, что силы безопасности Ирака — включая Иракский Курдистан — теперь возьмут на себя «ведущую роль в дальнейшем обеспечении безопасности страны» и «подавлении остатков террористической группировки». США будут оказывать помощь, готовя кадры и делясь разведданными.

Операция была начата для борьбы с ИГИЛ, которая развернулась на территории Ирака в результате разгрома коалицией во главе с США режима Саддама Хусена и воцарившегося там фактического безвластия на части территории страны.

США начали войну против Ирака в 2003 года под фальшивым поводом пресечения разработок бактериологического оружия. Армия Ирака была разбита, его лидер казнен. Однако свидетельств разработки ОМП в стране так и не нашли.

По оценке фирмы Opinion Research Business в августе 2007 года, жертвами войны стали от 733 158 до 1 446 063 мирных иракцев. В январе 2008 года эти цифры были скорректированы на основании дополнительных данных и составляли от 946 000 до 1 120 000. По данным министерств обороны США и Великобритании, а также независимого интернет-сайта iCasualties.org, боевые и небоевые потери коалиции составили 4804 военнослужащих погибшими.

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Теги:
#сша
#ирак
#вывод войск
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