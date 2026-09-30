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Reuters: Гринспан лидирует в голосовании на пост генсека ООН

Reuters: Гринспан лидирует в голосовании на пост генсека ООН Reuters: Гринспан лидирует в голосовании на пост генсека ООН

Генсек UNCTAD Ребека Гринспан вновь заручилась наибольшей поддержкой по итогам четвертого предварительного голосования в Совете Безопасности ООН по кандидатам на пост генсека организации. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Генсек UNCTAD Ребека Гринспан вновь заручилась наибольшей поддержкой по итогам четвертого предварительного голосования в Совете Безопасности ООН по кандидатам на пост генсека организации. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Сообщается, что за кандидатуру Гринспан отдали голоса 10 членов Совбеза ООН, 3 выступили против, 2 воздержались. 

Кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник получили по восемь голосов в поддержку, при этом Родригес-Биркетт получила шесть голосов против, а Гросси - семь, отмечает агентство.

Срок полномочий Антониу Гутерриша, возглавляющего ООН с 2017 года, завершается 31 декабря 2026 года. Члены Совета Безопасности определяют кандидата, которого будут рекомендовать на пост главы всемирной организации. Затем Генеральная Ассамблея проведет голосование, на котором официально будет избран новый генсек ООН.

На пост главы всемирной организации также претендуют экс-президент Сенегала Маки Саль, бывший министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, экс-посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки, бывший постпред Уганды при ООН Олара Отунну, сообщает ТАСС.

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Теги:
#голосование
#генсек
#оон
#лидер
#гринспан
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