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Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт

Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт

Если Китаю удастся организовать трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Шанхае в ноябре, это будет очень полезно. Об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в комментарии "Известиям". Белый дом со своей стороны сообщил, что Дональд Трамп в ходе недавних переговоров с Си Цзиньпином предложил идею трехсторонних переговоров по глобальному разоружению между США, Россией и Китаем.

Если Китаю удастся организовать трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Шанхае в ноябре, это будет очень полезно. Об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в комментарии "Известиям". Белый дом со своей стороны сообщил, что Дональд Трамп в ходе недавних переговоров с Си Цзиньпином предложил идею трехсторонних переговоров по глобальному разоружению между США, Россией и Китаем.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин считает, что «Трамп не хочет, чтобы такая встреча состоялась. Соотношение сил на этой встрече будет не в его пользу, даже численное. Двое и один. Кроме того, позиция Трампа по вопросу разоружения, как и позиция других сторон, уже известна. Трамп хотел бы, чтобы в общем расчете соотношения сил участвовал Китай. Трампа можно понять. Тем не менее, Китай сейчас не стремится к заключению такого соглашения, которое обязывало бы его ограничивать свои ядерные силы потому, что Пекин стремится по крайне мере догнать США. Ранее Трамп уже пытался использовать Россию для того, чтобы побудить Китай к обязывающему соглашению или по крайне мере к переговорам по ядерным силам. Это не получилось. И если бы Трамп реально хотел бы встречи представителей трех великих держав, то он предложил бы другую повестку.  А если он публично предлагает именно такую, то, скорее всего, он этой встречи не хочет. Ему вполне достаточно, двухсторонних контактов, поскольку, как может считать сам Трамп, весовые категории будут в его пользу».  

По мнению эксперта, также «не совсем понятно, как может быть решена эта проблема с привлечением других государств, хотя такое привлечение, конечно же, напрашивается. Ядерным оружием обладает и Великобритания, и Франция, и они тоже должны быть привлечены к общему учету соотношения сил в данной области. Такова, как известно позиция России, и это тоже часть общего уравнения. Но я не думаю, что США согласятся с включением своих союзников в общий учет, поскольку это может ослабить позиции самих  США».          

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Теги:
#трамп
#саммит
#шанхай
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