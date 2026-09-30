Президент болгарского футбольного клуба "Ботев" бизнесмен Илиян Филипов был застрелен прошедшей ночью в Пловдиве. Об этом пишет издание Nova , ссылаясь на МВД страны.

Президент болгарского футбольного клуба "Ботев" бизнесмен Илиян Филипов был застрелен прошедшей ночью в Пловдиве. Об этом пишет издание Nova, ссылаясь на МВД страны.

Предварительно, убийство произошло в момент, когда бизнесмен возвращался домой после футбольного матча. Он был убит в результате выстрела в голову.

На месте происшествия проводятся процессуально-следственные действия, сообщает ТАСС.