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В Болгарии расследуют убийство президента футбольного клуба "Ботев"

В Болгарии расследуют убийство президента футбольного клуба "Ботев" В Болгарии расследуют убийство президента футбольного клуба "Ботев"

Президент болгарского футбольного клуба "Ботев" бизнесмен Илиян Филипов был застрелен прошедшей ночью в Пловдиве. Об этом пишет издание Nova, ссылаясь на МВД страны.

Президент болгарского футбольного клуба "Ботев" бизнесмен Илиян Филипов был застрелен прошедшей ночью в Пловдиве. Об этом пишет издание Nova, ссылаясь на МВД страны.

Предварительно, убийство произошло в момент, когда бизнесмен возвращался домой после футбольного матча. Он был убит в результате выстрела в голову.

На месте происшествия проводятся процессуально-следственные действия, сообщает ТАСС.

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Теги:
#болгария
#президент
#убийство
#ботев
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