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ТВ Израиля: один из пилотов Flydubai пытался совершить самоубийство

ТВ Израиля: один из пилотов Flydubai пытался совершить самоубийство ТВ Израиля: один из пилотов Flydubai пытался совершить самоубийство

Причиной ЧП на борту самолета эмиратской компании Flydubai, следовавшего рейсом Дубай - Тель-Авив, могла послужить попытка одного из пилотов намеренно устроить авиакатастрофу. С таким утверждением выступил 14-й канал израильского телевидения.

Причиной ЧП на борту самолета эмиратской компании Flydubai, следовавшего рейсом Дубай - Тель-Авив, могла послужить попытка одного из пилотов намеренно устроить авиакатастрофу. С таким утверждением выступил 14-й канал израильского телевидения.

Как отмечается, первые данные расследования говорят о том, что причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который совершил попытку свести счеты с жизнью. Ему помешал находившийся в кабине напарник, оказавший ему физическое сопротивление.

Другому пилоту удалось взять в свои руки управление воздушным судном и спасти его от крушения. В момент противоборства двух пилотов и были поданы сигналы о ЧП на борту. Лайнер, летевший на высоте около 10 тыс. м, во время инцидента снизился до 4,5 тыс. м почти со скоростью звука.

В итоге самолет, на борту которого находились порядка 180 пассажиров, экстренно сел в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии. 

Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что инцидент спровоцировала драка между двумя пилотами - россиянином и украинцем, сообщает ТАСС.

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Теги:
#израиль
#катастрофа
#пилот
#flydubai
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