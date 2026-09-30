США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение

Встреча президента США Трампа и председателя КНР Си, после которой не было объявлено о ее результатах, выглядит довольно странно.

Встреча президента США Трампа и председателя КНР Си, после которой не было объявлено о ее результатах, выглядит довольно странно.

Можно предположить, что результат встречи заключается в том, что Дональд Трамп понимает, что наезжать на Китай сейчас ему не резон. Идеи блицкрига и победы имени себя любимого – закончились.

Поскольку новых идей не появилось, с Китаем придется о чем-то договариваться или, по крайней мере, делать такой вид.

Мы видим, что даже по торговой сделке никакого прогресса не возникло. Она продлена на два месяца с условием, что будут идти очередные переговоры. Потом, вероятно, ее продлят еще.

Стороны не хотят на сегодняшний момент повышать ставки. Впереди ноябрьские выборы в США, которые, скорее всего, принесут Трампу разочарование, а вот Китаю их результат, наверное, понравится.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a58a3c4ffbdd89426fc0a5e6aa429fd1/