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МИД КНР: Пекин и Москва намерены активизировать сотрудничество

МИД КНР: Пекин и Москва намерены активизировать сотрудничество МИД КНР: Пекин и Москва намерены активизировать сотрудничество

Китай и Россия намерены усилить всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и совершенствовать систему глобального управления. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя 77-ю годовщину дипотношений двух стран.

Китай и Россия намерены усилить всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и совершенствовать систему глобального управления. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя 77-ю годовщину дипотношений двух стран.

Он отметил, что за 77 лет Китай и Россия "еще больше укрепили принципы вечного добрососедства и дружбы". Дипломат обратил внимание на успешное развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами, которые "продвигают взаимовыгодное сотрудничество ради совместного процветания".

Го Цзякунь назвал это образцом международных отношений нового типа. Он также указал, что в мае и августе 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин дважды встречались, выведя отношения Пекина и Москвы "на новый этап более качественного и ускоренного развития".

1 октября 1949 года лидер китайской революции Мао Цзэдун (1893-1976) торжественно провозгласил образование КНР. На следующий день Советский Союз установил с народной республикой дипломатические отношения, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#китай
#сотрудничество
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