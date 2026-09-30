Премьер Ирака объявил о завершении миссии международной коалиции в стране

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди подтвердил завершение миссии международного альянса во главе с США на территории страны, передает агентство INA .

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди подтвердил завершение миссии международного альянса во главе с США на территории страны, передает агентство INA.

"Миссия международной коалиции в Ираке окончена победой, и теперь мы должны сохранить ее наследие. Открывается новый этап - этап суверенного Ирака", - отметил аз-Зейди в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня суверенитета страны.

Вместе с тем премьер обратил внимание, что вывод сил коалиции из Ирака "не означает окончания борьбы с терроризмом", но "знаменует переход к этапу, на котором Багдад самостоятельно будет обеспечивать безопасность страны".

Кроме того, по его словам, взаимодействие с членами коалиции продолжится, в том числе в сфере обмена технологиями для поддержания безопасности в республике, сообщает ТАСС.