Кремль оценил позицию Токаева по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин благодаря своим особым конструктивным отношениям с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсуждает с ним актуальную обстановку в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

Президент России Владимир Путин благодаря своим особым конструктивным отношениям с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсуждает с ним актуальную обстановку в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

"Президент Путин каждый раз использует встречи, для того чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел СВО", - сказал Песков, комментируя выступление Токаева в ФРГ и позицию Астаны по украинскому урегулированию.

Вместе с тем, по его словам, Москва с признательностью восприняла высокую оценку президенту РФ, которую лидер Казахстана дал во время пресс-конференции в Германии.

Ранее Токаев охарактеризовал Путина как наиболее приемлемого для всего мира руководителя России.

"Мы высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину", - отметил представитель Кремля, сообщает ТАСС.