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Политика

Кремль оценил позицию Токаева по украинскому урегулированию

Кремль оценил позицию Токаева по украинскому урегулированию Кремль оценил позицию Токаева по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин благодаря своим особым конструктивным отношениям с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсуждает с ним актуальную обстановку в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

Президент России Владимир Путин благодаря своим особым конструктивным отношениям с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсуждает с ним актуальную обстановку в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

"Президент Путин каждый раз использует встречи, для того чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел СВО", - сказал Песков, комментируя выступление Токаева в ФРГ и позицию Астаны по украинскому урегулированию.

Вместе с тем, по его словам, Москва с признательностью восприняла высокую оценку президенту РФ, которую лидер Казахстана дал во время пресс-конференции в Германии.

Ранее Токаев охарактеризовал Путина как наиболее приемлемого для всего мира руководителя России.

"Мы высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину", - отметил представитель Кремля, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#кремль
#токаев
#позиция
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