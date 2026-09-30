Патриарх поздравил руководителей исторических регионов с Днем воссоединения с Россией

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главам Донецкой и Луганской народных республик, а также губернаторам Запорожской и Херсонской областей поздравления с Днем воссоединения исторических регионов с Российской Федерацией. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московского патриархата.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главам Донецкой и Луганской народных республик, а также губернаторам Запорожской и Херсонской областей поздравления с Днем воссоединения исторических регионов с Российской Федерацией. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московского патриархата.

В поздравительных письмах предстоятель РПЦ отметил, что в условиях ожесточенного столкновения с врагом особую важность имеет консолидация власти, вооруженных сил и широкой общественности на основе взаимовыручки и идеалов любви к Родине.

Патриарх также поблагодарил руководителей субъектов за поддержку деятельности РПЦ и выразил надежду на продолжение взаимодействия Церкви с историческими регионами России для утверждения нравственных идеалов добра в обществе, сообщает ТАСС.