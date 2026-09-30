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Reuters: экс-премьер Малайзии госпитализирован после смерти жены

Reuters: экс-премьер Малайзии госпитализирован после смерти жены Reuters: экс-премьер Малайзии госпитализирован после смерти жены

Экс-премьера Малайзии Махатхира Мохамада госпитализировали на следующий день после ухода из жизни его жены. Об этом информировало агентство Reuters.

Экс-премьера Малайзии Махатхира Мохамада госпитализировали на следующий день после ухода из жизни его жены. Об этом информировало агентство Reuters.

Сообщается, что 101-летний Мохамад во вторник был доставлен в Национальный кардиологический институт в Куала-Лумпуре. Причина госпитализации не называется.

По данным агентства, у бывшего премьер-министра есть проблемы с сердцем, ранее он перенес операции по шунтированию.

Супруга политика Сити Хасма Мохамад Али скончалась 28 сентября текущего года в возрасте 100 лет.

Махатхир Мохамад возглавлял правительство страны в 1981-2003 годах и 2018-2020 годах. В 2016 году он возглавил Объединенную партию сынов земли Малайзии. В феврале 2020 года политик покинул свой пост. В августе 2022 года экс-премьер объявил о создании нового политического альянса "Движение за Родину", сообщает ТАСС.

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Теги:
#госпитализация
#жена
#малайзия
#экс-премьер
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