Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 сентября 2026 / 20:15
КОТИРОВКИ
USD
30/09
84.4283
EUR
30/09
96.0625
Новости часа
Россия и Сербия продлили договор на поставки газа В Польше заявили о потеплении в отношениях с Белоруссией
Москва
30 сентября 2026 / 20:15
Котировки
USD
30/09
currency
84.4283
0.0000
EUR
30/09
currency
96.0625
0.0000
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
30 сентября 2026 / 13:13
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
30 сентября 2026 / 12:48
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
30 сентября 2026 / 12:42
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Политика и религия
Общество

Сергея Соседова похоронили рядом с отцом в Подмосковье

Сергея Соседова похоронили рядом с отцом в Подмосковье Сергея Соседова похоронили рядом с отцом в Подмосковье

Музыкальный критик Сергей Соседов похоронен на Перепечинском кладбище в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Музыкальный критик Сергей Соседов похоронен на Перепечинском кладбище в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Церемония прощания с ним состоялась ранее 30 сентября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Проститься с Соседовым пришли десятки людей.

Во время церемонии прошло отпевание. Соседов похоронен рядом с отцом на Перепечинском кладбище. Он скончался 23 сентября в возрасте 58 лет из-за несчастного случая.

  • new_top
Теги:
#похороны
#сергей соседов
Также по теме:
30.09.2026 17:33
Президент поздравил сограждан с Днем воссоединения исторических регионов с Россией
30.09.2026 16:45
Патриарх поздравил руководителей исторических регионов с Днем воссоединения с Россией
29.09.2026 19:58
В России определили значение индекса "сельди под шубой"
28.09.2026 16:16
Фильм "Девятая планета" стал лидером кинопроката в СНГ на выходных
28.09.2026 13:59
ВЦИОМ рассказал, когда жители России перестают считать себя молодежью
25.09.2026 16:58
Названа причина ухода из жизни Марины Влади
25.09.2026 16:30
Папа Римский предостерег от угроз "рая машин"
25.09.2026 14:45
Соцфонд РФ назвал самые распространенные имена в 2026 году
24.09.2026 21:18
Актриса Марина Влади умерла в возрасте 88 лет
24.09.2026 17:44
В Якутии рассказали о гибели Сергея Соседова
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
18:57
Россия и Сербия продлили договор на поставки газа
18:46
В Польше заявили о потеплении в отношениях с Белоруссией
18:31
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 505 военных
18:16
Путин призвал воздержаться от популизма при рассмотрении закона о бюджете
17:59
Сергея Соседова похоронили рядом с отцом в Подмосковье
17:46
Курс доллара на межбанке опускался ниже 83 рублей
17:33
Президент поздравил сограждан с Днем воссоединения исторических регионов с Россией
17:15
Reuters: экс-премьер Малайзии госпитализирован после смерти жены
16:57
Песков назвал оголтелыми заявления из европейских столиц о блокаде Калининграда
16:45
Патриарх поздравил руководителей исторических регионов с Днем воссоединения с Россией
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО