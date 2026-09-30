Сергея Соседова похоронили рядом с отцом в Подмосковье

Музыкальный критик Сергей Соседов похоронен на Перепечинском кладбище в Подмосковье, сообщает ТАСС .

Музыкальный критик Сергей Соседов похоронен на Перепечинском кладбище в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Церемония прощания с ним состоялась ранее 30 сентября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Проститься с Соседовым пришли десятки людей.

Во время церемонии прошло отпевание. Соседов похоронен рядом с отцом на Перепечинском кладбище. Он скончался 23 сентября в возрасте 58 лет из-за несчастного случая.