Музыкальный критик Сергей Соседов похоронен на Перепечинском кладбище в Подмосковье, сообщает ТАСС.
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
30 сентября 2026 / 13:13
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
30 сентября 2026 / 12:48
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
30 сентября 2026 / 12:42
Общество
Сергея Соседова похоронили рядом с отцом в Подмосковье
30 сентября 2026 / 17:59
© Сергей Булкин/ ТАСС
Музыкальный критик Сергей Соседов похоронен на Перепечинском кладбище в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Церемония прощания с ним состоялась ранее 30 сентября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Проститься с Соседовым пришли десятки людей.
Во время церемонии прошло отпевание. Соседов похоронен рядом с отцом на Перепечинском кладбище. Он скончался 23 сентября в возрасте 58 лет из-за несчастного случая.
Теги:
Также по теме:
30.09.2026 16:45Патриарх поздравил руководителей исторических регионов с Днем воссоединения с Россией
29.09.2026 19:58В России определили значение индекса "сельди под шубой"
28.09.2026 16:16Фильм "Девятая планета" стал лидером кинопроката в СНГ на выходных
25.09.2026 16:58Названа причина ухода из жизни Марины Влади
25.09.2026 16:30Папа Римский предостерег от угроз "рая машин"
25.09.2026 14:45Соцфонд РФ назвал самые распространенные имена в 2026 году
24.09.2026 21:18Актриса Марина Влади умерла в возрасте 88 лет
24.09.2026 17:44В Якутии рассказали о гибели Сергея Соседова
Актуально