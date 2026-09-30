В Польше заявили о потеплении в отношениях с Белоруссией

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что нынешнее состояние отношений с Белоруссией можно описать как "легкую оттепель".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что нынешнее состояние отношений с Белоруссией можно описать как "легкую оттепель".

"У нас есть небольшое потепление в отношениях, так как Беларусь пошла на то, чего требовали сменявшие друг друга польские правительства", - указал он в интервью газете Rzeczpospolita.

Министр отметил, что к потеплению между двумя странами привели улучшение обстановки на польско-белорусской границе, а также освобождение журналиста польского происхождения Андрея Почобута.

Вместе с тем он не стал отрицать, что Варшава стремится помешать дальнейшему сближению Москвы и Минска. По словам дипломата, в интересах Польши сохранение Белоруссией "государственной самостоятельности по отношению к России".

На прошлой неделе Сикорский рассказал о своей встрече с белорусским коллегой Максимом Рыженковым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Такого рода контакт стал первым за последние 10 лет между главами внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает ТАСС.