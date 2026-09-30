Путин призвал воздержаться от популизма при рассмотрении закона о бюджете

Бюджет России должен быть сбалансированным и реалистичным, исключающим "разрушающий популизм". На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы IX созыва, сообщает ТАСС .

Бюджет России должен быть сбалансированным и реалистичным, исключающим "разрушающий популизм". На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы IX созыва, сообщает ТАСС.

"Закон о бюджете должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно на нынешнем этапе, совершенно недопустимы", - подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что Россия должна полностью выполнять социальные обязательства перед гражданами.

"Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы наши возможности исходя из текущих приоритетов и стратегических целей. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все нацпроекты, федеральные программы", - заключил он.