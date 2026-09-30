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Политика

Путин: итоги выборов вновь показали единство народа

Путин: итоги выборов вновь показали единство народа Путин: итоги выборов вновь показали единство народа

Активное участие граждан в прошедших выборах в Госдуму и результаты кампании еще раз подтвердили сплоченность российского общества перед историческими вызовами. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы IX созыва.

Активное участие граждан в прошедших выборах в Госдуму и результаты кампании еще раз подтвердили сплоченность российского общества перед историческими вызовами. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы IX созыва.

"Позавчера мы обсуждали с лидерами парламентских партий итоги прошедших выборов, их значение для России. Хочу отметить еще раз, и высокая явка, и итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов", - указал глава государства.

"Люди голосовали за свою страну, за Россию, продемонстрировали решимость бороться за родину и за наше будущее", - подчеркнул Путин, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#выборы
#единство
#народ
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