Активное участие граждан в прошедших выборах в Госдуму и результаты кампании еще раз подтвердили сплоченность российского общества перед историческими вызовами. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы IX созыва.
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Политика
Путин: итоги выборов вновь показали единство народа
30 сентября 2026 / 19:16
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Активное участие граждан в прошедших выборах в Госдуму и результаты кампании еще раз подтвердили сплоченность российского общества перед историческими вызовами. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы IX созыва.
"Позавчера мы обсуждали с лидерами парламентских партий итоги прошедших выборов, их значение для России. Хочу отметить еще раз, и высокая явка, и итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов", - указал глава государства.
"Люди голосовали за свою страну, за Россию, продемонстрировали решимость бороться за родину и за наше будущее", - подчеркнул Путин, сообщает ТАСС.
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