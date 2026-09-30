Депутаты Госдумы девятого созыва избрали председателем палаты Вячеслава Володина, кандидатура которого была выдвинута фракцией "Единая Россия". Такое решение поддержали 406 депутатов из 442. Его конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 36 голосов.
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Политика
Володин избран председателем Госдумы девятого созыва
30 сентября 2026 / 12:31
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Депутаты Госдумы девятого созыва избрали председателем палаты Вячеслава Володина, кандидатура которого была выдвинута фракцией "Единая Россия". Такое решение поддержали 406 депутатов из 442. Его конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 36 голосов.
Володин также занимал пост председателя в Госдуме седьмого и восьмого созывов. Нынешнее голосование было открытым и альтернативным.
В понедельник при общении с лидерами партий, прошедших в новый созыв ГД, президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Володина, подчеркнув, что за время председательства в Думе восьмого созыва тот организовал работу палаты парламента должным образом, сообщает ТАСС.
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