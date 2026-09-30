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Безопасность

В Японии анонсировали масштабные совместные военные учения с США

В Японии анонсировали масштабные совместные военные учения с США В Японии анонсировали масштабные совместные военные учения с США

Американо-японские военные учения Keen Sword пройдут с 19 по 29 октября на территории Японии и в прилегающих акваториях с участием подразделений еще семи стран, в том числе Австралии, Германии и Франции. С японской стороны в них будут задействованы порядка 45 тыс. солдат и офицеров, информировало Минобороны страны.

Американо-японские военные учения Keen Sword пройдут с 19 по 29 октября на территории Японии и в прилегающих акваториях с участием подразделений еще семи стран, в том числе Австралии, Германии и Франции. С японской стороны в них будут задействованы порядка 45 тыс. солдат и офицеров, информировало Минобороны страны.

Кроме того, планируется участие в маневрах около 40 японских военных кораблей и 250 самолетов. Сведения о численности контингента США не приводятся.

Отмечается, что в рамках учений будут впервые продемонстрированы новые японские мобильные ракеты "Тип-25" наземного базирования дальностью порядка 1 тыс. км. 

Учения Keen Sword проводятся раз в два года попеременно с американо-японскими командно-штабными маневрами Keen Edge, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#япония
#учения
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