Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 768 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 768 дронов ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 768 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 768 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) были уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 248 344 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 079 танков и других боевых бронемашин, 1 783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 594 орудия полевой артиллерии и минометов, 73 244 единицы специальной военной автомобильной техники.