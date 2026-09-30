Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 сентября 2026 / 18:18
КОТИРОВКИ
USD
30/09
84.4283
EUR
30/09
96.0625
Новости часа
Песков назвал оголтелыми заявления из европейских столиц о блокаде Калининграда Патриарх поздравил руководителей исторических регионов с Днем воссоединения с Россией
Москва
30 сентября 2026 / 18:18
Котировки
USD
30/09
currency
84.4283
0.0000
EUR
30/09
currency
96.0625
0.0000
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
30 сентября 2026 / 13:13
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
30 сентября 2026 / 12:48
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
30 сентября 2026 / 12:42
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / СВО / СВО
Безопасность

Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 768 дронов ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 768 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 768 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 768 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 768 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 768 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) были уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 248 344 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 079 танков и других боевых бронемашин, 1 783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 594 орудия полевой артиллерии и минометов, 73 244 единицы специальной военной автомобильной техники.

  • new_top
Теги:
#россия
#пво
#беспилотники
#всу
#сутки
Также по теме:
30.09.2026 15:59
Кремль оценил позицию Токаева по украинскому урегулированию
30.09.2026 13:15
Российские ВС освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку
29.09.2026 17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 410 военных
29.09.2026 15:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 287 дронов ВСУ
29.09.2026 13:17
Российские ВС взяли под контроль Крейдянку и освободили Веселое Поле
28.09.2026 20:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 350 военных
28.09.2026 18:15
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 442 беспилотника ВСУ
28.09.2026 15:45
ВС РФ ударили по цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ
28.09.2026 13:13
Российские ВС взяли под контроль Уланово и освободили Нововодяное
25.09.2026 21:57
Путин: Россия после атак ВСУ еще подумает о переговорах
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
17:57
Песков назвал оголтелыми заявления из европейских столиц о блокаде Калининграда
16:45
Патриарх поздравил руководителей исторических регионов с Днем воссоединения с Россией
16:29
В Молдавии причислили Азербайджан к странам со сложностями в демократии
16:15
Володин: Байден в 2020 году победил на выборах за счет фальсификаций
15:59
Кремль оценил позицию Токаева по украинскому урегулированию
15:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 768 дронов ВСУ
15:28
Премьер Ирака объявил о завершении миссии международной коалиции в стране
15:13
МИД КНР: Пекин и Москва намерены активизировать сотрудничество
14:59
Бернэм допускает возвращение Британии в Евросоюз
14:44
В Болгарии расследуют убийство президента футбольного клуба "Ботев"
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО