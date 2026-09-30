Российские военнослужащие освободили Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
30 сентября 2026 / 13:13
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
30 сентября 2026 / 12:48
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
30 сентября 2026 / 12:42
Безопасность
Российские ВС освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку
30 сентября 2026 / 13:15
© Александр Река/ ТАСС
Российские военнослужащие освободили Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В результате активных наступательных действий в кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное Харьковской области. В Сумской области в ходе решительных наступательных действий освобожден населенный пункт Толстодубово. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.
Также по теме:
29.09.2026 15:45Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 287 дронов ВСУ
29.09.2026 13:17Российские ВС взяли под контроль Крейдянку и освободили Веселое Поле
28.09.2026 18:15Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 442 беспилотника ВСУ
28.09.2026 13:13Российские ВС взяли под контроль Уланово и освободили Нововодяное
25.09.2026 21:57Путин: Россия после атак ВСУ еще подумает о переговорах
25.09.2026 19:58Путин отметил, что Киев пока не нашел противоядие "Гераням"
25.09.2026 18:15Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6 011 дронов ВСУ
Актуально