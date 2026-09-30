Российские ВС освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

Российские военнослужащие освободили Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские военнослужащие освободили Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В результате активных наступательных действий в кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное Харьковской области. В Сумской области в ходе решительных наступательных действий освобожден населенный пункт Толстодубово. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.