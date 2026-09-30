Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 сентября 2026 / 16:11
КОТИРОВКИ
USD
30/09
84.4283
EUR
30/09
96.0625
Новости часа
МИД КНР: Пекин и Москва намерены активизировать сотрудничество Бернэм допускает возвращение Британии в Евросоюз
Москва
30 сентября 2026 / 16:11
Котировки
USD
30/09
currency
84.4283
0.0000
EUR
30/09
currency
96.0625
0.0000
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
30 сентября 2026 / 13:13
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
30 сентября 2026 / 12:48
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
30 сентября 2026 / 12:42
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / СВО / СВО
Безопасность

Российские ВС освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

Российские ВС освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку Российские ВС освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

Российские военнослужащие освободили Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские военнослужащие освободили Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В результате активных наступательных действий в кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное Харьковской области. В Сумской области в ходе решительных наступательных действий освобожден населенный пункт Толстодубово. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

  • new_top
Теги:
#вс рф
#освобождение
#егоровка
#шабельное
#толстодубово
Также по теме:
29.09.2026 17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 410 военных
29.09.2026 15:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 287 дронов ВСУ
29.09.2026 13:17
Российские ВС взяли под контроль Крейдянку и освободили Веселое Поле
28.09.2026 20:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 350 военных
28.09.2026 18:15
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 442 беспилотника ВСУ
28.09.2026 15:45
ВС РФ ударили по цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ
28.09.2026 13:13
Российские ВС взяли под контроль Уланово и освободили Нововодяное
25.09.2026 21:57
Путин: Россия после атак ВСУ еще подумает о переговорах
25.09.2026 19:58
Путин отметил, что Киев пока не нашел противоядие "Гераням"
25.09.2026 18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6 011 дронов ВСУ
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
15:13
МИД КНР: Пекин и Москва намерены активизировать сотрудничество
14:59
Бернэм допускает возвращение Британии в Евросоюз
14:44
В Болгарии расследуют убийство президента футбольного клуба "Ботев"
14:29
В Японии анонсировали масштабные совместные военные учения с США
14:15
Трамп: Гейтс больше не считает, что ИИ повлечет гибель 1 млрд человек
13:59
Стоимость нефти Brent впервые с 7 сентября опускалась ниже $96 за баррель
13:45
В Госдуму внесут инициативу о гарантированном зачислении в 10-й класс
13:27
США ужесточили санкции в отношении Кубы
13:15
Российские ВС освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку
12:59
Reuters: Гринспан лидирует в голосовании на пост генсека ООН
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО