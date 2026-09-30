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Политика

В Молдавии причислили Азербайджан к странам со сложностями в демократии

В Молдавии причислили Азербайджан к странам со сложностями в демократии В Молдавии причислили Азербайджан к странам со сложностями в демократии

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан заявил о готовности ради дешевого газа вести переговоры даже с Азербайджаном, Катаром и Туркменией - странами, которые он охарактеризовал как "сложные" в контексте демократии. Трансляция заседания правительства велась на странице кабмина в YouTube.

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан заявил о готовности ради дешевого газа вести переговоры даже с Азербайджаном, Катаром и Туркменией - странами, которые он охарактеризовал как "сложные" в контексте демократии. Трансляция заседания правительства велась на странице кабмина в YouTube.

По его словам, важно иметь долгосрочный контракт на природный газ в условиях стремительного увеличения его стоимости.

"Не нужно питать иллюзий в отношении того, где этот газ находится. Раз его нет в Швеции и в других либеральных демократиях, нам придется поездить по более сложным странам, открывать двери, чтобы получить этот газ. Я видел критику, но хочу еще раз подчеркнуть, что мы пойдем туда, где есть газ, - и в Катар, и в Азербайджан, и в Туркменистан, и во все страны, где сложно", - указал премьер. 

С августа тариф на природный газ в Молдавии вырос более чем на 80%, до €1,3 за 1 куб. м, что повлекло за собой протестные ации с требованием досрочных выборов. При этом Тофан заявил в среду, что Молдавия не пойдет на переговоры с РФ по голубому топливу, сообщает ТАСС.

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Теги:
#премьер
#молдавия
#азербайджан
#демократия
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