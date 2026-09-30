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Песков назвал оголтелыми заявления из европейских столиц о блокаде Калининграда

Песков назвал оголтелыми заявления из европейских столиц о блокаде Калининграда Песков назвал оголтелыми заявления из европейских столиц о блокаде Калининграда

Россия видит оголтелые заявления из европейских столиц о планах блокады Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия видит оголтелые заявления из европейских столиц о планах блокады Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами не раз слышали заявления из Польши, из других стран Европы - достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда", - отметил он в ходе брифинга.

Представитель Кремля обратил внимание, что российскими нормативными документами установлен ядерный ответ за любые попытки блокировать, например, Калининградскую область. 

"Естественно, наши дипломаты пытаются напомнить "горячим головам" в Европе российские установочные документы по этому поводу", - указал он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#песков
#европа
#блокада
#калининград
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