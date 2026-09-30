Россия видит оголтелые заявления из европейских столиц о планах блокады Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика
Песков назвал оголтелыми заявления из европейских столиц о блокаде Калининграда
30 сентября 2026 / 16:57
© Егор Алеев/ ТАСС
Россия видит оголтелые заявления из европейских столиц о планах блокады Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами не раз слышали заявления из Польши, из других стран Европы - достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда", - отметил он в ходе брифинга.
Представитель Кремля обратил внимание, что российскими нормативными документами установлен ядерный ответ за любые попытки блокировать, например, Калининградскую область.
"Естественно, наши дипломаты пытаются напомнить "горячим головам" в Европе российские установочные документы по этому поводу", - указал он, сообщает ТАСС.
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