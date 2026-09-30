Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 сентября 2026 / 22:08
КОТИРОВКИ
USD
30/09
84.4283
EUR
30/09
96.0625
Новости часа
Forbes назвал самые прибыльные российские компании Премьер-министр Болгарии обратил внимание на нехватку людей в ВСУ
Москва
30 сентября 2026 / 22:08
Котировки
USD
30/09
currency
84.4283
0.0000
EUR
30/09
currency
96.0625
0.0000
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
30 сентября 2026 / 13:13
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
30 сентября 2026 / 12:48
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
30 сентября 2026 / 12:42
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Подрывная деятельность против России
Политика

Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"

Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом" Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рекомендовал старательнее подбирать слова, комментируя заявление президента Австрии Александера Ван дер Беллена, назвавшего Россию "карликом", сообщает ТАСС.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рекомендовал старательнее подбирать слова, комментируя заявление президента Австрии Александера Ван дер Беллена, назвавшего Россию "карликом", сообщает ТАСС.

"Президент Австрии охарактеризовал Россию как "карлика, который ведет себя как гигант". Если он считает Россию карликом, то как бы он оценил свою собственную страну? Но если серьезно, публичным деятелям следует более тщательно подбирать слова", - указал дипломат в соцсети X.

  • new_top
Теги:
#россия
#президент
#австрия
#постпред рф
#карлик
Также по теме:
30.09.2026 19:27
ltalehti: Финляндия установила "позорный рекорд" по государственному долгу
30.09.2026 16:57
Песков назвал оголтелыми заявления из европейских столиц о блокаде Калининграда
30.09.2026 14:59
Бернэм допускает возвращение Британии в Евросоюз
29.09.2026 21:38
Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы
29.09.2026 20:45
Медведев: политики в ЕС делают все, чтобы втянуть свои страны в конфликт с Россией
29.09.2026 19:33
Порядка 90% опрошенных жителей ФРГ недовольны работой Мерца
29.09.2026 17:30
Лавров заявил, что Европа ведет войну против России
29.09.2026 15:59
Государственный долг Франции близок к 120% ВВП страны
29.09.2026 12:46
Аргентина пригрозила Британии трибуналом за нефтедобычу у Мальвинских островов
28.09.2026 19:59
В Литве объявили Усманова и Фридмана нежелательными лицами
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:45
Forbes назвал самые прибыльные российские компании
20:58
Премьер-министр Болгарии обратил внимание на нехватку людей в ВСУ
20:46
Президент поблагодарил Кадырова за вклад в укрепление России
20:31
Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"
20:14
Регионам РФ выделят финансирование на регулирование численности медведей
19:58
Польша анонсировала рекордные оборонные расходы в 2027 году
19:46
Марат Камболов официально вступил в должность президента Южной Осетии
19:27
ltalehti: Финляндия установила "позорный рекорд" по государственному долгу
19:16
Путин: итоги выборов вновь показали единство народа
18:57
Россия и Сербия продлили договор на поставки газа
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО