Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рекомендовал старательнее подбирать слова, комментируя заявление президента Австрии Александера Ван дер Беллена, назвавшего Россию "карликом", сообщает ТАСС.
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Политика
Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"
30 сентября 2026 / 20:31
© AP Photo/ Theresa Wey/ТАСС
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рекомендовал старательнее подбирать слова, комментируя заявление президента Австрии Александера Ван дер Беллена, назвавшего Россию "карликом", сообщает ТАСС.
"Президент Австрии охарактеризовал Россию как "карлика, который ведет себя как гигант". Если он считает Россию карликом, то как бы он оценил свою собственную страну? Но если серьезно, публичным деятелям следует более тщательно подбирать слова", - указал дипломат в соцсети X.
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