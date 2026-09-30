Президент поблагодарил Кадырова за вклад в укрепление России

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад, который народ республики, вносит в укрепление страны и в специальную военную операцию (СВО), сообщает ТАСС .

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад, который народ республики, вносит в укрепление страны и в специальную военную операцию (СВО), сообщает ТАСС.

"Я хочу поблагодарить за те усилия, за тот вклад, который чеченский народ, талантливый, трудолюбивый, очень мужественный, вносит в реализацию планов по укреплению России в целом и в борьбе за наш суверенитет, и за будущее в рамках СВО", - отметил глава государства, заслушав выступление Кадырова при общении с избранными руководителями субъектов РФ в формате видеоконференции.