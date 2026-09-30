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Марат Камболов официально вступил в должность президента Южной Осетии

Марат Камболов официально вступил в должность президента Южной Осетии Марат Камболов официально вступил в должность президента Южной Осетии

Марат Камболов, победивший на досрочных выборах главы республики, вступил в должность президента Южной Осетии. Инаугурация состоялась в здании Государственного драматического театра в Цхинвале, сообщает ТАСС.

Марат Камболов, победивший на досрочных выборах главы республики, вступил в должность президента Южной Осетии. Инаугурация состоялась в здании Государственного драматического театра в Цхинвале, сообщает ТАСС.

Церемония началась с внесения солдатами почетного караула государственного флага, штандарта президента и специального экземпляра Конституции Республики Южная Осетия, которые разместили на трибуне, где Камболову предстояло принять присягу.

На церемонии вступления в должность присутствовали свыше 500 гостей, в том числе представительные делегации из России, Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы и дружественных республике стран. Кроме того, на инаугурацию прибыли все бывшие президенты Южной Осетии - Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев.

Президентские выборы в Южной Осетии прошли 18 сентября. Согласно данным ЦИК, Камболов официально избран президентом Южной Осетии после обработки 100% протоколов, получив 84,95% голосов избирателей. Итоговая явка составила 82,65%.

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Теги:
#президент
#южная осетия
#марат камболов
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