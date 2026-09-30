Государственный долг Финляндии вырос до 90,3% от ВВП, обновив "позорный рекорд". На это обращает внимание финская газета ltalehti .

Государственный долг Финляндии вырос до 90,3% от ВВП, обновив "позорный рекорд". На это обращает внимание финская газета ltalehti.

"Соотношение госдолга к валовому внутреннему продукту достигло рекордного уровня, превысив 90%. Рост был стремительным, так как пять лет назад этот показатель составлял порядка 75%", - цитирует издание главного актуария Статистического управления Финляндии Ханну Бьёрклунд.

По ее словам, коэффициент задолженности Финляндии впервые превысил средний показатель по еврозоне. При этом с прошлого года госдолг вырос на €13,6 млрд.

Согласно экономическому отчету Еврокомиссии, госдолг 21 страны еврозоны по итогам текущего года превысит психологическую отметку в 90% их совокупного ВВП, а в 2027 году достигнет 91,2% ВВП, сообщает ТАСС.